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1 апреля, 20:04

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16 лет колонии: заказавшей убийство своей семьи Переверзевой вынесли приговор

Вопиющая жестокость. Зачем Дарья Переверзева заказала убийство семьи
суды

1 апреля стало известно, что Мособлсуд приговорил 26-летнюю Дарью Переверзеву к 16 годам колонии. Ее признали виновной в организации жестокого убийства своей семьи: матери, двух братьев и сестры. Исполнитель преступления – парень Переверзевой Дмитрий Колесников, который уже отбывает пожизненный срок. Узнайте, почему девушка пошла на такой шаг.

Фото: vk.com/daria__igorevna

Непростой пожар

7 сентября 2014 года после тушения пожара в частном доме в подмосковных Химках следователи обнаружили тела женщины и троих ее детей. На шее погибшей, являвшейся менеджером нефтяной компании "Роснефть", нашли синтетическую веревку, связанную двойным узлом. Ее и старшего сына задушили.

Тогда в полицию обратился сожитель Дарьи Дмитрий Колесников. По его словам, он проснулся в ванной со связанными руками, когда дом уже подожгли неизвестные налетчики. Ему же удалось выбраться через крышу. При этом молодой человек заявлял, что пытался якобы спасти оставшихся и разбил окно на первом этаже, но это только ухудшило положение, и пламя быстро охватило все помещение.

Следователи начали подозревать молодого человека в причастности к преступлению. Позднее его задержали на десять суток, также параллельно искали возможных сообщников. Но на одном из допросов он признался в умышленном убийстве четырех человек и назвал организатора преступления – Дарью Переверзеву. К этому времени девушке уже удалось скрыться в Таиланде, где жил ее отец.

Переверзеву арестовали в декабре 2016 года. И только после этого удалось полностью восстановить картину произошедшего.

Фото: ТАСС/ГУ МЧС по Московской области

По данным следствия, в 2014 году в подмосковных Химках Дарья Переверзева вместе со своим сожителем Дмитрием Колесниковым решили убить родных мать и брата ради денег и недвижимости. В сентябре молодой человек приехал домой к матери своей подруги – сотруднице "Роснефти" Елене Переверзевой. Сперва он задушил хозяйку и ее 12-летнего сына.

Потом Дмитрий облил свои вещи, в которых совершал преступление, горючей жидкостью и поджег прямо в доме. Молодой человек разбил окно. От потока поступившего в помещение воздуха начался пожар. В комнате на втором этаже находились еще двое детей – трехлетние двойняшки отравились угарным газом.

В апреле 2017 года Московский областной суд приговорил убийцу к пожизненному заключению. 1 апреля 2019 года за решетку отправилась и организатор жестокого преступления: суд назначил Дарье Переверзевой 16 лет в колонии общего режима. Кроме того, еще до вынесения приговора с подсудимой взыскали девять миллионов рублей в пользу потерпевших.

Однако отец Дарьи Игорь Переверзев не согласен с приговором. "Моя дочь невиновна, я не просто считаю, я уверен! И считаю, что у суда нет никаких доказательств, и все их заключение основывается только лишь на показаниях самого Колесникова, который менял показания пять раз. Это беспрецедентная ситуация, об этом надо говорить", – пояснил он каналу Москва 24.

Дарья Переверзева признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Организация убийства двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенного из корыстных побуждений").

Федотов Анатолий

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