Суд вынес приговор заказавшей убийство своей семьи Переверзевой

Мособлсуд вынес приговор для Дарьи Переверзевой, организовавшей жестокое убийство матери, двух братьев и сестры. Девушку признали виновной и назначали наказание в виде 16 лет колонии.

Как уточнили в подмосковном главке СК, суд счел достаточными собранные доказательства вины 26-летней заказчицы убийства.

Исполнителем преступления стал парень Переверзевой Дмитрий Колесников, который уже отбывает пожизненный срок.

Еще до вынесения приговора с подсудимой взыскали девять миллионов рублей в пользу потерпевших.

Пять лет назад Переверзева и Колесников задумали убить родных девушки, чтобы завладеть деньгами и недвижимостью семьи. Сожитель обвиняемой пришел домой к матери Дарьи – сотруднице "Роснефти" Елене Переверзевой. Сперва он задушил хозяйку дома и ее 12-летнего сына. Затем облил горючей жидкостью свои окровавленные вещи и поджег их.

Молодой человек разбил окно. От потока поступившего в помещение воздуха начался пожар. В комнате на втором этаже находились трехлетние двойняшки – младшие брат и сестра Дарьи. Они погибли от отравления угарным газом.