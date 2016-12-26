Девушку обвинили в организации убийства матери, братьев и сестры

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Арестована 24-летняя Дарья Переверзева, которую обвиняют в организации убийства матери и ее троих детей, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

По данным следствия, в 2014 году Переверзева и ее сожитель Дмитрий Колесников спланировали убийство матери и ее 12-летнего сына, чтобы завладеть деньгами и недвижимостью семьи.

Выбрав удобный момент, мужчина задушил 43-летнюю женщину, а затем ее 12-летнего сына. Чтобы скрыть следы преступления, он устроил пожар. На втором этаже дома находились еще дети потерпевшей – трехлетние двойняшки. Мальчик и девочка задохнулись угарным газом.

Оперативники задержали Колесникова, а вот Переверзевой удалось скрыться. Девушку арестовали в декабре 2016 года. Уголовное дело против Колесникова завершено, а в отношении Переверзевой расследование продолжается.