По факту гибели семьи в Химках возбудили уголовное дело

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве возбуждено уголовное дело по факту гибели при пожаре в Химках семьи из четырех человек, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Москве.

Дело возбудили по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Напомним, ранее обвиняемый в убийстве женщины и ее троих детей в коттеджном поселке в Химках признал свою вину и раскаялся.

Со слов мужчины, в ночь с 6 на 7 сентября между ним и матерью его сожительницы произошел конфликт на почве семейных взаимоотношений. В ходе ссоры мужчина задушил женщину, а затем поджег дом. Сам обвиняемый успел выбраться из горящего здания, но внутри остались еще трое детей убитой.

Пожар в поселке Терехово произошел утром 7 сентября. Жертвами стали 43-летняя сотрудница нефтяной компании Елена Переверзева и трое ее детей - трехлетние двойняшки и 12-летний сын.

До этого 22-летнему мужчине предъявили обвинение по двум статьям уголовного кодекса - "Убийство двух и более лиц" и "Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога".