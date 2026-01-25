Боец Умар Нурмагомедов победил бразильца на турнире UFC 324

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов одержал победу над бразильцем Дейвесоном Фигередо на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 324 в Лас-Вегасе. Об этом сообщает ТАСС.

Поединок в легчайшем весе завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Ранее российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул UFC в легчайшем весе. Турнир прошел в Лас-Вегасе в США. По его результатам Ян одержал победу над грузином Мерабом Двалишвили. Боец первым из россиян смог вернуть звание чемпиона в UFC.

Между тем мастер спорта Аюб Блиев принес российской сборной по дзюдо первое золото после возвращения команде права выступать под национальным флагом. В финальном поединке турнира Большого шлема россиянин одержал победу над дзюдоистом из Монголии Ариунболдом Энхтайваном.

Блиев уже имеет золото чемпионата России, а также два серебра и две бронзы данного турнира. Помимо этого, он завоевал бронзовую и серебряную медали на чемпионате мира и Европы соответственно.

