Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 января, 08:15

Спорт

Боец Умар Нурмагомедов победил бразильца на турнире UFC 324

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов одержал победу над бразильцем Дейвесоном Фигередо на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 324 в Лас-Вегасе. Об этом сообщает ТАСС.

Поединок в легчайшем весе завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Ранее российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул UFC в легчайшем весе. Турнир прошел в Лас-Вегасе в США. По его результатам Ян одержал победу над грузином Мерабом Двалишвили. Боец первым из россиян смог вернуть звание чемпиона в UFC.

Между тем мастер спорта Аюб Блиев принес российской сборной по дзюдо первое золото после возвращения команде права выступать под национальным флагом. В финальном поединке турнира Большого шлема россиянин одержал победу над дзюдоистом из Монголии Ариунболдом Энхтайваном.

Блиев уже имеет золото чемпионата России, а также два серебра и две бронзы данного турнира. Помимо этого, он завоевал бронзовую и серебряную медали на чемпионате мира и Европы соответственно.

Читайте также


спорт

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика