Аюб Блиев принес сборной РФ по дзюдо первое золото после возвращения права на флаг

Фото: телеграм-канал "Федерация дзюдо России"

Мастер спорта Аюб Блиев принес российской сборной по дзюдо первое золото после возвращения команде права выступать под национальным флагом.

В финальном поединке турнира Большого шлема в категории до 60 килограммов россиянин одержал победу над дзюдоистом из Монголии Ариунболдом Энхтайваном. Соревнования, которые проходят в Абу-Даби, завершатся 30 ноября.

28-летний Блиев уже имеет золото чемпионата России, а также два серебра и две бронзы данного турнира. Помимо этого, российский дзюдоист завоевал бронзовую и серебряную медали на чемпионате мира и Европы соответственно.

Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) 27 ноября вернул российским спортсменам право выступать на международных турнирах под флагом страны. Помимо этого, атлеты смогут использовать гимн и символику.

