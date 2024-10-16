Сергей Соловейчик переизбран на пост президента Федерации дзюдо РФ

Фото: judo.ru

Сергея Соловейчика переизбрали на пост президента Федерации дзюдо России, передает ТАСС.

"Для меня честь и гордость возглавлять такую семью", – сказал Соловейчик журналистам.

Он поблагодарил за доверие и сообщил о создании президиума, который будет принимать основные решения в это непростое время.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев поддержал кандидатуру Евгения Архипова на пост президента Объединенной федерации гребного спорта. В ходе рабочей встречи Архипов предложил Дегтяреву объединить Всероссийскую федерацию гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК), которую он возглавляет, с Федерацией гребного слалома РФ. По словам министра спорта, заседание исполкома ВФГБК по поводу объединения пройдет на следующей неделе.

До этого Ирина Винер покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики. На этой должности она работала с 2008 года. Ее место занял нынешний глава РЖД Олег Белозеров, его кандидатура была выбрана на безальтернативной основе.