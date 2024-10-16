Архипов выдвинут кандидатом на пост главы объединенной федерации гребного спорта

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Министр спорта России Михаил Дегтярев поддержал кандидатуру Евгения Архипова на пост президента Объединенной федерации гребного спорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе рабочей встречи Архипов предложил Дегтяреву объединить Всероссийскую федерацию гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК), которую он возглавляет, с Федерацией гребного слалома РФ. По словам министра спорта, заседание исполкома ВФГБК по поводу объединения пройдет на следующей неделе.

Сам Архипов выдвинут на пост главы новой объединенной федерации. Дегтярев пожелал ему успеха.

Ранее Ирина Винер покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики. На этой должности она работала с 2008 года. Ее место занял нынешний глава РЖД Олег Белозеров, его кандидатура была выбрана на безальтернативной основе.