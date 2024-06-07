Минспорта подписало соглашение о сотрудничестве с движением "Здоровое Отечество"

Фото: пресс-служба движения "Здоровое Отечество"

Министерство спорта РФ подписало соглашение с общероссийским движением "Здоровое Отечество". Подписание состоялось на стенде министерства спорта РФ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает пресс-служба движения.

"Парад атлетов мотивирует тысячи российских ребят приходить в спорт, любить его и развивать свой потенциал. Сейчас мы готовимся к самому масштабному параду спортсменов в истории современной России, который пройдет уже в 2025 году в День физкультурника. Так держать, в добрый путь. Вместе – победим!" – сказал министр спорта Михаил Дегтярев.

В свою очередь руководитель движения Екатерина Лещинская поблагодарила министерство за доверие и активное взаимодействие.

"Мы объединяемся и покажем всему миру всю спортивную мощь нашей страны – сегодня это важно. А наше сотрудничество обеспечит здоровое и спортивное поколение россиян", – отметила Лещинская.

ПМЭФ-2024 официально начал свою работу в Санкт-Петербурге 5 июня. Он проходит на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Тема форума в этом году – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".

В программу вошло более 150 тематических дискуссий и рекордное число двусторонних бизнес-диалогов.