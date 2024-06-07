Мэр Москвы и глава Башкирии подписали соглашение в рамках ПМЭФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин и глава Башкирии Радий Хабиров подписали соглашение о сотрудничестве и обмене опытом между правительствами субъектов. Документ подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Соглашение предполагает, что столица поделится опытом создания цифрового сервиса "Московский инвестор" для оперативной связи бизнеса с профильными органами власти и организациями субъекта РФ. Это касается разработки онлайн-инфраструктуры для таких же целей в республике.

Также в рамках соглашения предусмотрена реализация совместных инвестиционных проектов, обмен практиками по обучающим и отраслевым программам в области улучшения инвестиционного климата и развития государственно-частного партнерства.

Сервис "Московский инвестор" запустили в 2020 году на инвестиционном портале столицы для прямой связи инвесторов и промышленников с правительством города. С начала работы им уже воспользовались более пяти тысяч раз.

Ранее власти Москвы подписали соглашения с ООО "Нео-фарм", ООО "Сеть социальных аптек "Столички" и туристическим оператором Fun&Sun об участии в нацпроекте "Производительность труда". От имени правительства документ подписала заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По ее словам, опыт города в реализации проекта для аптечных и торговых сетей показывает, что повышение эффективности бизнес-процессов в сфере реализации готовой продукции и управления складскими запасами дает рост производительности труда в среднем на 40%.