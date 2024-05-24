Столичная типография сэкономила почти 25 млн рублей благодаря нацпроекту

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичная типография "Арбат" сэкономила 24,8 миллиона рублей благодаря оптимизации рабочих процессов в ходе реализации нацпроекта "Производительность труда". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на московский департамент экономической политики и развития.

В рамках проекта специалисты эффективно организовали рабочие зоны и упорядочили хранение. Это позволило сократить время на поиск и перемещение материалов, а также ускорить сбор заказов. Внедренные стандарты позволили улучшить качество продукции и наладить рабочие процессы.

Благодаря новым мерам компания нарастила выпуск упаковок на 24% – до 16,5 тысячи штук на человека в смену. Время производства партии из 300 тысяч упаковок снизилось на 13% – до 99 часов.

Типография работает на рынке с 1995 года. На предприятии выпускают упаковку, листовую и многостраничную полиграфию, а также рекламные конструкции и материалы.

До этого стало известно, что столичные производители высокотехнологичной продукции с января по март текущего года при поддержке Москвы увеличили объемы выпуска почти в 2,7 раза. Московская продукция используется не только в городе, но и других регионах РФ, а также экспортируется. Среди основных направлений поставки – Белоруссия, Китай, Индия, Алжир, Узбекистан и Казахстан.

