Собянин обозначил основные задачи развития московского предпринимательства

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин рассказал о стратегии развития бизнеса и поддержки инноваций до 2030 года. Об этом мэр Москвы написал в своем личном блоге.

"Современная история московского предпринимательства насчитывает более трех десятков лет. За это время оно прошло огромный путь – от первых торгово-закупочных кооперативов до современных высокотехнологичных производств. И, пожалуй, самое главное – сегодня бизнес стал мощнейшим драйвером, который тянет за собой всю экономику Москвы", – отметил градоначальник.

Собянин подчеркнул, что именно предпринимательство в нынешних условиях играет ключевую роль в обеспечении технологического суверенитета и безопасности России. Поэтому правительство Москвы должно решить несколько ключевых задач – поддержать отрасли и компании, обеспечивающие производство критически важной продукции, развивать инфраструктуру высокотехнологичного предпринимательства, стимулировать частные инвестиции в исследования и разработки, создать условия для привлечения инвестиций в высокотехнологичные проекты и поддерживать и продвигать бренд "сделано в Москве".

Градоначальник обратил внимание, что инструменты стимулирования инвестиций в исследования и разработки, такие как налоговые вычеты, льготные кредиты и гранты, хорошо известны, поэтому Москва будет последовательно расширять их применение.

Собянин отметил, что без поддержки патентования и коммерциализации интеллектуальной собственности, просто невозможно добиться того, чтобы творческие и талантливые люди реализовали свои проекты именно в Москве. Он напомнил, что несколько лет назад в городе была запущена программа грантов, позволяющая бизнесу компенсировать часть расходов на патентование в России и за рубежом.

Сейчас же запущен эксперимент по кредитованию под залог интеллектуальной собственности – город дает 95% гарантию по таким кредитам. Менее чем за год их было выдано на сумму свыше 258 миллионов рублей. Мэр планирует, что к 2030 году коммерциализация интеллектуальной собственности встанет на поток и станет мощным фактором развития высокотехнологичных отраслей экономики.

С помощью венчурных инвестиций, продолжил Собянин, создаются условия для привлечения финансирования в технологические проекты. Он рассказал, что наиболее значимой является поддержка венчурных инвестиций на ранней стадии развития проектов, которые в первую очередь финансируются за счет средств частных инвесторов. Он обратил внимание, что в конце 2023 года в Москве стартовала программа возмещения подобных инвестиций в виде кешбека до 10 миллионов рублей для тех, кто вкладывается в московские инновационные компании из Реестра стартапов и высокотехнологичных компаний Москвы.

Кроме того, эффективным инструментом финансовой поддержки технологических компаний мэр назвал софинансирование проектов совместно с частными инвесторами. По его словам, за время работы столичного Фонда развития венчурного инвестирования было заключено более 150 сделок – и в 2024 году было принято решение увеличить размер фонда. Для развития рынка финансирования технологического сектора выделено 2 миллиарда рублей, которые пойдут на расширение существующих и внедрение новых инструментов финансирования и поддержки проектов.

Собянин поделился, что Фонд развития венчурного инвестирования запустил две новые программы в конце апреля этого года – первая ориентирована на кооперацию с частными венчурными фондами и корпорациями, а вторая призвана поддержать выход технологических компаний на биржу с помощью льготных займов вплоть до 100 миллионов рублей для компаний, готовящихся к выходу на IPO.

Ранее Собянин сообщил, что столичные предприятия обрабатывающей промышленности нарастили выпуск продукции с начала 2024 года на 17,9%. Мэр Москвы отметил, что лидируют в этой области высокотехнологичные и наукоемкие предприятия, занимающиеся производством компьютеров, электроники, фармацевтики, автомобилей и оборудования. Не отстают от них компании, выпускающие продукты питания и товары первой необходимости.

Собянин также сообщил, что промышленным предприятиям будет оказана дополнительная поддержка. В частности, город компенсирует часть затрат на лизинг оборудования.

По словам мэра, из городского бюджета выделено Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства около 400 миллионов рублей, которые помогут привлечь примерно 2,5 миллиарда инвестиций на переоборудование столичных заводов.

