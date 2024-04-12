Оборот пищевой промышленности столицы вырос на 15%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Оборот столичных предприятий пищевой промышленности в период с января по февраль 2024 года вырос на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что оборот сферы составил почти 123 миллиарда рублей. От этой суммы больше 22% обеспечили мясоперерабатывающие производители, а еще 15% – молочные заводы.

"Предприятия, выпускающие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, заработали 17 миллиардов рублей, или 14% в общем обороте отрасли", – добавил заммэра.

Без учета нефтегазового сектора в общем обороте обрабатывающих производств Москвы доля пищевой промышленности за это время составила почти 12%. В целом, уточнил Ефимов, на столицу приходится 6,5% от всего оборота пищевой отрасли страны. Лидерами по росту стали мукомольные заводы и производители круп, чей оборот вырос на 83%, а производители напитков добились увеличения темпа выпуска на 72%.

"Более 81% оборота отрасли в январе – феврале 2024 года обеспечили крупные и средние предприятия – 99,5 миллиарда рублей. По сравнению с теми же месяцами прошлого года их обороты выросли более чем на 15% в сопоставимых ценах", – добавили в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы.

В пресс-службе подчеркнули, что для столичных производителей доступно 20 мер поддержки, а также ряд антикризисных инструментов, включая получение статуса промкомплекса. Им уже обладает 24 завода. Это позволяет на 50% снизить налог на недвижимость, 20% – на землю, 13,5% – на прибыль и даже снизить арендную ставку.

Ранее Ефимов уточнял, что в первые два месяца 2024 года столичные производители нарастили выпуск бумаги и бумажных изделий почти на 309% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Сейчас в городе более 700 предприятий выпускают книги, упаковку, бумагу и прочую подобную продукцию.