Столичная компания втрое увеличила производство электрощитов благодаря нацпроекту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичная фирма, занимающаяся выпуском устройств сбора и передачи данных, которые применяются в создании интеллектуальных систем учета энергоресурсов, втрое увеличила выпуск электрощитов благодаря нацпроекту "Производительность труда". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент экономической политики и развития.

За полгода компания смогла оптимизировать процесс производства. Специалисты зафиксировали 36 источников потерь и устранили их. Они организовали почасовой производственный анализ и ввели пошаговые инструкции для сотрудников, переоборудовали рабочие места и зоны хранения.

Так, процесс выпуска изделий ускорился на 70%, теперь производство одного щита происходит за 22 часа вместо 75. Выработка возросла с 0,27 до 0,87 щита на человека в час. Шесть сотрудников компании прошли обучение по бережливому производству.

Компания "Связь инжиниринг М" разрабатывает автоматизированные системы коммерческого учета электроэнергии. Ее изделия используют в подразделениях крупнейших предприятий РФ.

Ранее сообщалось, что в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта в московском районе Внуково построят экологичный завод по выпуску теплоизоляционных материалов для строительства, систем отопления, водоснабжения, медицины, топливной, нефтегазовой и других отраслей. На территории предприятия предоставят 70 рабочих мест.

До этого столичная фирма, выпускающая средства защиты растений и агрохимикаты, оптимизировала и нарастила выпуск гербицидов избирательного действия благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда". На производстве улучшили не только маршруты для транспортировки сырья и ввели единые стандарты технических операций, но и оптимизировали хранение материалов, а также внедрили автономное обслуживание оборудования.

