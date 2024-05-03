Завод по выпуску теплоизоляционных материалов построят во Внукове

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта в московском районе Внуково построят экологичный завод по выпуску теплоизоляционных материалов для строительства, систем отопления, водоснабжения, медицины, топливной, нефтегазовой и других отраслей. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, на территории предприятия предоставят 70 рабочих мест.

Ответственным за открытие постройки назначили компанию "РТК". Уточняется, что она является одной из ведущих в стране по производству теплоизоляции. Специалисты компании наладят выпуск теплоизоляционного покрытия, полимерных маточных смесей, а также монтажных лент.

"Изделия компании востребованы в строительстве, медицине, кораблестроении, нефтегазодобыче, промышленности и других отраслях", – цитируют руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского на портале мэра и правительства Москвы.

По его словам, в год на заводе планируют производить около трех тысяч продукции.

По уточнению главы департамента городского имущества Максима Гамана, для реализации данного проекта город предоставит инвестору без торгов земельный участок площадью 1,13 гектара. Договор аренды заключат на пять лет. За этот срок инвестор должен завершить все работы.

Поддержка города позволит снизить затраты на аренду земли и направить средства на автоматизацию производства, а также совершенствование логистических цепочек, добавил исполнительный директор компании Михаил Сарычев.

Ранее Ликсутов рассказал, что столичные власти за 1-й квартал 2024 года заключили с инвесторами еще 26 соглашений в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). По его данным, более 70 тысяч новых рабочих мест предусмотрят в офисных и бизнес-центрах столицы, а еще свыше 6 тысяч – в центрах инноваций и промышленных комплексах. Также еще 4 тысячи – в логистических парках.