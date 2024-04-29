Москва заключила еще 26 соглашений о строительстве объектов по программе МПТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные власти за 1 квартал 2024 года заключили с инвесторами еще 26 соглашений в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на заместителя мэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

"Благодаря подписанным с начала года новым соглашениям более 90 тысяч москвичей смогут найти работу рядом с домом", – добавил Ликсутов.

Он указал, что за счет частных инвесторов в 9 административных округах города построят 3 центра инноваций, завод по производству фасадных систем, фабричный комплекс для легкой и пищевой промышленности, 20 многофункциональных офисных центров, 3 логистических комплекса, 4 детских образовательных учреждения, 3 торговых центра и промышленно-производственный объект.

"Совокупное количество рабочих мест, которые будут созданы по городской программе, превысит 210 тысяч. Это почти на 40 процентов больше, чем за 2023 год", – сказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его данным, более 70 тысяч новых рабочих мест предусмотрят в офисных и бизнес-центрах столицы, а еще свыше 6 тысяч – в центрах инноваций и промышленных комплексах. Также еще 4 тысячи – в логистических парках.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнял, что власти столицы заключили уже свыше 80 соглашений с инвесторами в рамках МПТ. Тогда он рассказывал, что в Москве появится 147 объектов коммерческой и социальной инфраструктуры.