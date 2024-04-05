Предприятие по производству IT-оборудования появится в ТиНАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московская компания, которая занимается разработкой аппаратных решений и программного обеспечения, откроет на территории технологического промышленного парка "Сенькино" два цеха и четыре промышленные линии. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

Отмечается, что благодаря этому появятся 70 рабочих мест. Предприятие возводится в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). После завершения строительства компания Emerlink разместит там свое производство.

Как рассказал Овчинский, закончить строительство парка "Сенькино" планируется через два года, сейчас там уже забронировано больше 50% площадей. Столичная компания заключила договор о приобретении помещений площадью 1,6 тысячи квадратных метров, сказал он и добавил, что в дальнейшем организация хочет расширить производство и разместить в "Сенькине" линию поверхностного монтажа печатных плат, полного цикла сборки и тестирования оборудования.

Промышленный парк будет состоять из пяти корпусов, общая площадь которых составит более 73 тысяч "квадратов". Ожидается, что в технопарке будут трудиться производители оборудования для переработки картона, водоочистки и другие. Всего после реализации проекта в ТиНАО создадут свыше 2,8 тысячи рабочих мест.

Гендиректор компании Эльман Имамкулиев уточнил, что организация уделяет особое внимание соблюдению норм и правил безопасности на производстве и созданию нормальных условий труда. В свою очередь, управляющий партнер компании Parametr – инвестор проекта Александр Манунин подчеркнул, что реализация проекта по программе МПТ строится вокруг понятия "эффективность".

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" компания "ЭЛТА" построила на площадке "Алабушево" завод по выпуску медоборудования и расходных материалов. Там будет более 160 рабочих мест, инвестиции в проект составили свыше 2,2 миллиарда рублей. Старт производства запланирован на конец текущего года, отметил заммэра.