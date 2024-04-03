Столичный производитель начал выпуск систем контроля для атомных станций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Столичное предприятие наладило выпуск автоматизированной системы контроля радиационной обстановки для атомных станций. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

"Москва по праву считается ведущим центром внедрения и разработки инновационных решений, а также локомотивом отечественной промышленности. Предприятия города развивают высокие технологии, а также наращивают объемы выпуска продукции, создают инновационные решения и расширяют географию поставок", – рассказал он.

По словам Овчинского, этому помогает не только комфортный столичный инвестиционный климат, но и широкий спектр инструментов для поддержки бизнеса. В частности, инновационная московская продукция применяется на различных заводах и объектах энергетической инфраструктуры, добавил он.

Одно из столичных научно-производственных предприятий планирует поставить систему контроля радиационной обстановки нового поколения для строящейся Курской АЭС-2. Это позволит непрерывно следить за обстановкой возле атомной станции. В ее состав также войдут передвижные радиометрические лаборатории на базе автомобилей.

"Их используют для обнаружения и локализации радиоактивных источников и загрязнений, определения их характеристик, картографирования границ загрязненных территорий. Кроме того, они помогают взять пробы почвы, воды и воздуха и провести их экспресс-анализ", – объяснил Овчинский.

Также он заявил, что другой производитель, резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", уже поставил оросительный прибор из полимеров для первого в мире энергоблока на базе быстрого реактора четвертого поколения. Монтаж начался еще в начале 2024 года.

Такой атомный реактор позволяет исключить масштабные аварии и выбросы вредных веществ в атмосферу. Как подчеркнул руководитель департамента продаж компании Евгений Рафаилов, сейчас идет комплексное оснащение различных типов градирен.

Ранее Овчинский рассказывал, что новым резидентом ОЭЗ "Технополис "Москва" стал производитель радиочастотных фильтров. Фирма выпускает различное оборудование для навигационной и телекоммуникационной аппаратуры, автомобильной электроники, радиостанций, смартфонов и других устройств для очистки сигнала от радиопомех.