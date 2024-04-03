Власти Москвы заключили свыше 80 соглашений по программе создания МПТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти столицы заключили уже свыше 80 соглашений с инвесторами в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года. За это время город заключил с девелоперами более 80 соглашений, по которым в столице будет построено 147 объектов коммерческой и социальной инфраструктуры", – уточнил он.

По его словам, инвесторы планируют построить 59 детских образовательных учреждений, 14 промышленных производств, 43 офисных и деловых центра, 8 логистических центров, 3 центра инноваций, 14 торговых центров и ТРЦ, 2 поликлиники, 3 спортивных комплекса и музей. Совокупная площадь всех объектов составит свыше 3,8 миллиона "квадратов", указал Ефимов.

Он отметил, что только на эти проекты будет затрачено свыше 1,2 триллиона рублей. В результате в Москве появится более 170 тысяч новых рабочих мест.

"С начала 2024 года город заключил с инвесторами 14 соглашений о создании 17 мест приложения труда. Девелоперы построят 11 офисно-деловых объектов, два торговых центра, два логистических комплекса, учебно-воспитательный комплекс и детский сад", – подчеркнул руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он указал, что благодаря этому там смогут трудоустроиться более 50 тысяч граждан.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что городские власти одобрили постройку еще 12 объектов по программе МПТ. Благодаря последним будет создано почти 12 тысяч рабочих мест, добавлял он.

