Столичная фирма построила завод по выпуску российских глюкометров

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" компания "ЭЛТА" построила на площадке "Алабушево" завод по выпуску медицинского оборудования и расходных материалов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



"Резидент ОЭЗ столицы завершил возведение завода по выпуску отечественных глюкометров. Здесь создадут более 160 рабочих мест. Инвестиции в проект превысили 2,2 миллиарда рублей. Старт производства на площадке "Алабушево" запланирован на конец 2024 года", – отметил он.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, это шестиэтажное сооружение с современной инженерной инфраструктурой. Площадь нового завода составляет свыше 11 тысяч квадратных метров.

Как указал гендиректор "ЭЛТА" Юрий Глухов, завод будет оснащен современным оборудованием, а внутри поместят участок моделирования и проектирования, цеха металлообработки, литья пластмасс и микроэлектроники.

За свою 30-летнюю историю компания успела разработать четыре модели измерителя глюкозы, а также прибор для определения процентного содержания сахара в крови в виде ручки-прокалывателя. Также фирма планирует наладить здесь выпуск первых российских онкотестеров, а также портативных приборов для определения протромбинового индекса и уровня холестерина в крови.

"Это полностью отечественная разработка, не имеющая российских аналогов и уже получившая регистрационный документ Росздравнадзора. К этому прибору производитель разработал специальное мобильное приложение для общения с врачом", – уточнил генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев.

Ранее Овчинский рассказывал, что одно из столичных предприятий смогло наладить выпуск автоматизированной системы контроля радиационной обстановки для атомных станций. В частности, компания планирует поставить собственную систему контроля радиационной обстановки для строящейся Курской АЭС-2.