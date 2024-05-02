Столичная фирма нарастила выпуск средств защиты растений благодаря нацпроекту

Фото: пресс-служба департамента экономической политики и развития города Москвы

Столичная фирма, выпускающая средства защиты растений и агрохимикаты, оптимизировала и нарастила выпуск гербицидов избирательного действия благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда", пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу департамента экономической политики и развития города Москвы.

По данным ведомства, компания "Листерра" занимается разработкой и производством уже более 30 лет и создает свыше 100 наименований продукции для ухода за растениями. Сейчас доля продукции составляет 10% от выручки производителя.

"Совместно с экспертами регионального центра компетенций Москвы компания за шесть месяцев проанализировала рабочие процессы и с помощью инструментов бережливого производства устранила потери", – уточнили в пресс-службе.

В итоге на производстве улучшили не только маршруты для транспортировки сырья и ввели единые стандарты технических операций, но и оптимизировали хранение материалов, а также внедрили автономное обслуживание оборудования. Теперь скорость создания гербицидов выросла на 17% – с 16,2 до 13,5 часа на выпуск одной партии. На 11% выросла выработка – с 730 до 815 литров на одного человека за смену.

"Количество неиспользуемых запасов сократилось на 10%", – добавили в департаменте.

На предприятии после завершения первого этапа смогут самостоятельно работать над повышением производительности труда – для этого основам нацпроекта обучили 12 сотрудников, а также помогли подготовить внутреннего тренера для передачи основ бережливого производства.

Ранее Сергей Собянин подчеркивал, что участниками "Производительности труда" стали уже 306 фирм Москвы. Из них 193 относятся к малому и среднему бизнесу, а 113 – к крупному. В тройке лидеров по количеству – предприятия обрабатывающей сферы, торговли и строительства, уточнял мэр.

