Столичная программа создания мест приложения труда увеличилась в 1,5 раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С начала 2024-го объем согласованного строительства в Москве по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) увеличился в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, в рамках МПТ инвесторы возведут более 160 объектов, площадь которых вместе превысит 4,5 миллиона "квадратов".

"Программу мы реализуем с 2020 года в соответствии с постановлением Сергея Собянина. Благодаря ей получится создать больше рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца, москвичи смогут тратить меньше времени на дорогу от дома до работы", – цитирует Ликсутова портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра отметил, что с начала текущего года город заключил 26 новых соглашений, по которым инвесторы возведут более 1,4 миллиона квадратных метров недвижимости.

Например, как уточнил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, некоторые соглашения предполагают строительство на территории САО, ЗАО и ТиНАО трех производственных комплексов, их общая площадь составит свыше 183 тысяч "квадратов".

Помимо этого, на территории Москвы также появятся 52 офисных центра и 15 торговых центров, шесть центров инноваций, девять логистических комплексов и три спортивных, а также две поликлиники, музей и детские образовательные учреждения.

Так, в районе Очаково-Матвеевское началось возведение общеобразовательного учреждения, которое в будущем предоставит 140 рабочих мест, а строительство школы в поселении Марушкинском предоставит 1 625 учебных мест.

С момента своего создания программа МПТ охватила уже все районы столицы. Город заключил свыше 90 соглашений, в рамках которых появится более 4,5 миллиона "квадратов" недвижимости. Они позволят москвичам получить больше 210 тысяч рабочих мест.

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил об открытии первого ТЦ по программе создания мест приложения труда в Кузьминках. Договор о строительстве ТЦ подписали в 2021 году. В рамках МПТ девелопер возвел объект площадью более 53 тысяч квадратных метров. В результате реализации проекта создано две тысячи рабочих мест, отметил он.