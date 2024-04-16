В Кузьминках открылся первый ТЦ по программе создания мест приложения труда

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Инвестор, входящий в состав компании "ПИК", открыл торговый центр "Кузьминки Молл" на Зеленодольской улице, который стал первым торговым объектом, построенным по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, договор о строительстве ТЦ подписали в 2021 году. В рамках МПТ девелопер возвел объект площадью более 53 тысяч квадратных метров.

"В результате реализации проекта создано две тысячи рабочих мест", – добавил Ефимов.

Уточняется, что на сегодняшний день подписаны договоры об аренде на более чем 90% площадей, благодаря которым на территории торгового центра разместились 150 магазинов, продуктовый супермаркет, а также кафе, рестораны и развлекательный центр. При этом среди арендаторов числятся крупнейшие федеральные ретейлеры.

Управляющий директор объекта Максим Лепендин заявил, что Кузьминки активно участвуют в программе реновации, поэтому появление дополнительных рабочих мест в ТЦ актуально для всего Юго-Восточного административного округа.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что городская программа предусматривает получение инвестором возможности не только включить в свой портфель инвестиционно привлекательный объект, но и зарабатывать дополнительную прибыль от его эксплуатации.

"На текущий момент по МПТ предусмотрено возведение 15 торговых и торгово-развлекательных центров, где будет создано около десяти тысяч рабочих мест", – заключил Овчинский.

Ранее Ефимов сообщал, что по программе стимулирования создания мест приложения труда инвесторы планируют построить 59 детских образовательных учреждений, 14 промышленных производств, 43 офисных и деловых центра, 8 логистических центров, 3 центра инноваций, 14 торговых центров и ТРЦ, 2 поликлиники, 3 спортивных комплекса и музей. Совокупная площадь всех объектов составит свыше 3,8 миллиона квадратных метров. Он отметил, что только на эти проекты будет затрачено свыше 1,2 триллиона рублей. В результате в Москве появится более 170 тысяч новых рабочих мест.