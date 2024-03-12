Порядка 97 тысяч рабочих мест создадут в Москве после реализации проектов МПТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Инвесторы создадут 97 тысяч рабочих мест в Москве в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"До 2029-го инвесторы возведут по соглашениям с городом офисные и бизнес-центры в девяти административных округах столицы. <...> Общая площадь этих объектов превысит 1,2 миллиона квадратных метров", – рассказал Ефимов.

Речь идет о сооружении 38 офисно-деловых объектов. На севере столицы возведут 4 здания – офисы на Ленинградском шоссе, Ходынском бульваре, 5-й Магистральной улице и на Дмитровском шоссе. Здесь, по словам Ефимова, появится 11 тысяч рабочих мест.

Северо-восток Москвы пополнится тремя деловыми и офисными объектами на еще 10 тысяч рабочих мест, которые появятся в Огородном проезде, на улице Двинцев и на Складочной улице. 7 объектов возведут в северо-западной части города, пять из которых – в районе Хорошёво-Мнёвники. Два других деловых комплекса построят в Щукине и в Покровском-Стрешневе.

"Реализация проектов даст городу около 30 тысяч дополнительных рабочих мест", – добавил он.

На западе Москвы построят еще 5 подобных проектов на 6 тысяч человек. Речь идет о сооружениях в Кунцеве и Рублево-Архангельском. Два офисных центра на 5 тысяч рабочих мест построят на Озерной улице и на проспекте Вернадского, уточнил Ефимов.

"По программе стимулирования создания мест приложения труда инвесторы построят деловые и офисные комплексы в ЮАО, ЮВАО, ЮЗАО и ТиНАО. После ввода объектов в эксплуатацию там смогут трудоустроиться свыше 34,8 тысячи человек", – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Ранее Ефимов заявлял, что в рамках программы МПТ на западе столицы построят 15 сооружений на 15,5 тысячи рабочих мест. Речь шла не только про 6 офисных центров, но и про промышленный комплекс, детский сад и школу.

Инвесторы, строящие жилье в рамках проектов комплексного развития территорий, подчеркивал заммэра, также смогут претендовать на льготы по программе МПТ.

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