Более 15,5 тыс рабочих мест появится по городской программе в ЗАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На западе Москвы девелоперы построят 15 объектов по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Благодаря этому появится свыше 15,5 тысячи рабочих мест, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам заммэра, в четырех районах ЗАО возведут промышленный комплекс, шесть офисно-деловых центров, детсады и школы. Общая площадь всех объектов превысит 250 тысяч квадратных метров, сказал Ефимов.

Новые деловые центры появятся в Кунцеве, Раменках, Очаково-Матвеевском и Филевском парке. После ввода зданий в эксплуатацию в округе будет больше 15 тысяч новых мест для трудоустройства.

Кроме того, детсады на Очаковском шоссе, Большой Очаковской и Озерной улицах дадут городу 173 рабочих места. Две школы на Озерной улице и проспекте Вернадского смогут принять почти две тысячи детей и дадут столице 310 рабочих мест. Также свыше 120 человек смогут устроиться на работу в дошкольное учреждение на проезде Стройкомбината в Очакове и школу-детский сад на улице Барклая в Филевском парке.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что промышленный пищевой технопарк построят на Рябиновой улице в Очаково-Матвеевском. Там создадут специальную инфраструктуру для локализации нескольких производителей данной отрасли. Землю инвестору выдали в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта, указал он и добавил, что технопарк обеспечит рабочими местами больше 300 человек, свыше 220 мест появится в рамках программы создания МПТ.

Ранее Сергей Собянин утвердил планы строительства пяти объектов в Зеленограде, САО и ТиНАО, которые возведут по программе создания МПТ. Мэр отметил, что логистический комплекс появится около станции Зеленоград-Крюково МЦД-3, также недалеко от станции метро "Верхние Лихоборы" построят офисные и торговые помещения. Собянин добавил, что вблизи платформы Санино МЦД-4 возведут торговый центр, образовательный комплекс и детсад. Всего, по информации градоначальника, появится свыше 1,9 тысячи рабочих мест.

Более 12 тысяч рабочих мест создадут по городской программе в ЮЗАО