Сергей Собянин одобрил пять проектов по созданию мест приложения труда

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Сергей Собянин одобрил планы строительства пяти объектов в Зеленограде, САО и ТиНАО. Инвесторы возведут их по программе стимулирования создания мест приложения труда. Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что логистический комплекс создадут вблизи станции Зеленоград-Крюково МЦД-3 – на территории промзоны Центра информатики и электроники. Между тем недалеко от станции метро "Верхние Лихоборы" появятся офисные и торговые помещения.

Собянин добавил, что рядом со станцией Санино МЦД-4 будут построены торговый центр, образовательный комплекс и детский сад. Всего, по его данным, появится более 1,9 тысячи рабочих мест.

Кроме того, инвесторы возведут по программе стимулирования создания мест приложения труда школы и детские сады, промышленный и офисные комплексы в трех районах ЮЗАО. В частности, в Южном Бутове откроется три детских сада и школа, рассчитанная на 600 мест. Это предоставит жителям около 240 рабочих мест.

Также мэр сообщал, что в районе Хорошёво-Мнёвники возведут административно-деловой комплекс, где появится свыше 12,2 тысячи рабочих мест. По его словам, программа стимулирования создания мест приложения труда необходима для привлечения инвесторов к строительству важных объектов.

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