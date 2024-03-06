Мэр Москвы одобрил пять проектов по программе создания мест приложения труда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти Москвы утвердили строительство пяти новых объектов в разных районах города по программе создания мест приложения труда. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Так, по его словам, в Москве возведут торговый центр возле метро "Бульвар Дмитрия Донского", общественно-деловые комплексы у станции МЦК Хорошёво и между метро "Аэропорт" и "Динамо", а также офисный центр неподалеку от метро "Беломорская". Кроме того, в столице появится многофункциональное здание с офисным центром, торговыми площадями и спортивным комплексом возле станции "Коммунарка".



Как уточнил Собянин, благодаря строительству этих объектов в Москве появится более 19 тысяч рабочих мест.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве приняли решение о комплексном развитии части бывшей промышленной зоны Прожектор. Градоначальник уточнил, что там появятся общественно-деловой комплекс и жилье для жителей, участвующих в программе реновации. Это даст москвичам около 1,2 тысячи рабочих мест, подчеркнул мэр.

Собянин напомнил, что сейчас одобрены и находятся в стадии реализации 68 проектов комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью порядка 870 гектаров. Всего будет создано примерно 169 тысяч рабочих мест, заключил он.



Деловой кластер возле Белорусской площади в Москве построят к 2026 году