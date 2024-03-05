Собянин утвердил проект комплексного развития части бывшей промзоны Прожектор

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве приняли решение о комплексном развитии части бывшей промышленной зоны Прожектор. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра Москвы, работы пройдут на территории, которая расположена между Зеленым проспектом, 1-м и 3-м проездами Перова Поля. Градоначальник уточнил, что там появятся общественно-деловой комплекс и жилье для жителей, участвующих в программе реновации. Кроме того, проект даст москвичам около 1,2 тысячи рабочих мест, написал Собянин.

Мэр напомнил, что сейчас одобрены и находятся в стадии реализации 68 проектов комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью порядка 870 гектаров. Всего будет создано примерно 169 тысяч рабочих мест, заключил он.

Ранее сообщалось, что инвестор по программе КРТ реорганизует участок на Фабричной улице в Митине. Как рассказал руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, там возведут парковку, фабрику в сфере легкой промышленности и некоммерческую недвижимость. Срок реализации проекта – не более четырех лет, отметил он.

Москвичам рассказали, как преобразится территория промзоны Прожектор в Перове