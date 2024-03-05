Инвестор построит производства и общественно-деловые объекты в Митине по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Инвестор реорганизует участок на Фабричной улице в Митине по программе комплексного развития территорий (КРТ), построив там новое производство. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По информации заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, договор по реализации проекта был заключен с тонкосуконной фабрикой "Победа труда" и фирмой "Тилар". В реорганизации, объяснил он, принимают участие операторы КРТ и правообладатели земли.



"В ходе комплексного развития неэффективно используемого участка площадью 5,62 гектара на северо-западе столицы инвесторы смогут построить общественно-деловые объекты и производства, где будет создана почти тысяча рабочих мест", – уточнил Ефимов.

В результате владельцы вложат в реорганизацию около 6 миллиардов рублей, а взамен бюджет города каждый год сможет получать 396 миллионов рублей, подчеркнул заммэра. Сейчас, рассказал Ефимов, на этой территории есть только склады и сохраняемые в рамках проекта административные здания. Сам участок расположен рядом с МКАД и Путилковским шоссе.

По словам руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, проект предусматривает создание новых рабочих мест, поэтому на территории выйдет построить лишь некоммерческую недвижимость, паркинг, а также фабрику в сфере легкой промышленности общей площадью свыше 58 тысяч квадратных метров.

"Точное количество и виды объектов правообладатели определят сами исходя из параметров, установленных городом. Срок реализации проекта составит не более четырех лет", – уточнил Гаман.

Ранее Ефимов рассказывал, что по программе КРТ также будет реорганизован участок в столичных районах Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное. В итоге в Шипиловском проезде возведут спортивный кластер площадью более 55 тысяч квадратных метров.

По информации заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, на северо-востоке Москвы вместо незавершенного сооружения должны появиться научно-производственные объекты и офисное здание с физкультурно-оздоровительным комплексом. Квартал разместят на углу Дмитровского и Долгопрудненского шоссе.

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