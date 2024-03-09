В России создадут еще три особые экономические зоны

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В РФ откроют три новые особые экономические зоны (ОЭЗ) в Мордовии, Ростовской и Тверской областях. Глава кабмина Михаил Мишустин подписал соответствующий документ. Об этом сообщается на сайте правительства.

Так, одна из них будет располагаться в Саранске – ОЭЗ "Система". Здесь будет доступно 775 новых рабочих мест.

Резидентами этой зоны должны стать не менее шести предприятий, производящие строительные материалы, электрооборудовании, электронные и оптические изделия, химическую продукцию, а также специализирующиеся на машиностроении. Инвестиции компаний составят свыше 33,3 миллиардов рублей, уточнили в кабмине.

В свою очередь, в Новочеркасске появится особая экономическая зона "Ростовская". Как следует из сообщения правительства, на базе нее свою деятельность развернут восемь компаний, что будет способствовать притоку 8,6 миллиарда рублей инвестиций. Будет создано не менее 790 мест приложения труда.



Резиденты намерены реализовать проекты по производству прицепной и полуприцепной техники, промышленного холодильного оборудования.

В Калининском и Конаковском муниципальных районах Тверской области начнет работать ОЭЗ "Эммаусс". Здесь разместятся производители полиэтиленовых труб и обработчики листового металла. Кроме того, резиденты займутся созданием отечественных канатных дорог, выпуском сухих строительных смесей, а также бетонных и полимерных конструкций для транспорта.

В проекты инвестируют более 17 миллиардов рублей, откроется почти 8,4 тысячи новых рабочих мест.

Также правительство намерено расширить уже существующие особые экономические зоны в Калужской и Липецкой областях. Так, ОЭЗ "Калуга" займет некоторые площадки в Бабынинском районе и развернет на них фармацевтическое производство. Инвестиции составят около 17,2 миллиарда рублей. Появится более 2 тысяч рабочих мест.

Что касается ОЭЗ "Липецк", новое производство сельскохозяйственных машин запустят на территории бывшего тракторного завода. В реализацию проекта хотят вложить 32,4 миллиарда рублей. После запуска здесь станет доступно почти 2,5 тысячи новых рабочих мест.

В прошлом году статус резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва" получили 16 высокотехнологичных предприятий.

Такой статус позволяет компаниям экономить и направлять деньги на свое развитие, разработку новых товаров и расширение производств. Так, предприятия потратят сэкономленные средства – около 14,5 миллиарда рублей – на усовершенствование производства и создадут более 3 тысяч рабочих мест.



ОЭЗ "Технополис "Москва" будут расширять в 2025 году