Резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" выпустил более 22 тыс интерактивных панелей в 2023 году

Фото: департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Компания "Некс-Т" выпустила свыше 22,6 тысячи интерактивных панелей c различными диагоналями в 2023 году, что на 30% превышает показатели 2022 года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, в 2017 году предприятие получило статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". Он дает значительные налоговые льготы, сэкономленные средства компания инвестирует в совершенствование продукции, развитие, расширение ассортимента.

Овчинский уточнил, что "Некс-Т" – один из ведущих российских производителей электронных устройств. Его ассортимент состоит из 45 наименований различных товаров, в том числе программно-аппаратных комплексов для системы образования, в частности для инклюзивного обучения, сенсорных дисплеев.

По его данным, компания занимает не менее трети отечественного рынка интерактивного оборудования. Каждый месяц здесь выпускают до четырех тысяч изделий.

Интерактивные панели "Некс-Т" находятся в реестре Минпромторга РФ, соответствуют методическим рекомендациям министерства просвещения России и задачам национального проекта "Образование", – уточнили на портале мэра и правительства Москвы.

Свыше 80% изделий предприятия создаются на российской материально-компонентной базе, подчеркнул генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев. Это, добавил он, в значительной степени обеспечивает независимость их производства от зарубежных поставщиков.

Добавляется, что ранее предприятие разработало универсальную материнскую плату, которая совместима с отечественными процессорами "Байкал" и "Эльбрус". Разработка позволит выпускать интерактивное оборудование с максимальной степенью локализации.

В материале уточняется, что продукция "Некс-Т" востребована в различных отраслях, в том числе в сфере образования. Оборудование московского производства может стать современной альтернативой офисным флипчартам и классическим школьным доскам.

Среди основных преимуществ панелей – быстрый отклик на касание, высокое качество изображения и интуитивно понятное программное обеспечение. Их высоту и углы наклона можно отрегулировать, также с оборудованием могут одновременно работать несколько человек, есть возможность показывать презентации.

Как добавил генеральный директор компании Владимир Крикушенко, в этом году планируется дополнить флагманское направление новыми интерактивными решениями, в первую очередь для образовательных учреждений.

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