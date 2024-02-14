Московская компания по выпуску железнодорожных систем управления нарастила объем испытаний

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичный производитель систем управления железнодорожной инфраструктурой увеличил объем тестирования продукции на 30% в прошлом году при помощи открытия пяти новых лабораторий для проведения испытаний. Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, продукция предприятия популярна на зарубежных дружественных рынках. Столичный центр "Моспром" помогает компании устанавливать контакт с иностранными партнерами и участвовать в международных выставках.

"Высокотехнологичные московские промпредприятия улучшают качество выпускаемой продукции благодаря постоянному развитию и проведению исследований и испытаний", – цитирует Овчинского портал мэра и правительства Москвы.

Так, в прошлом году специалисты компании "Элтеза" протестировали 435 единиц оборудования в своем испытательном центре железнодорожной автоматики и телемеханики. Приоритетом остается качество работы систем, подчеркнул заместитель генерального директора предприятия Алексей Сошников.

Уточняется, что для этого работники не только увеличили объем испытаний, но и ввели шесть новых средств измерений и четыре единицы современного испытательного оборудования. Помимо этого, в 2023 году сотрудники всех площадок исследовательского центра прошли курсы повышения квалификации.

В материале отметили, что в 2022 году предприятие внедрило российскую систему автоматизированного проектирования "Компас-3D", представленную сейчас в столичном реестре промышленных IT-решений "Банк технологий".

Программное обеспечение позволяет создавать цифровую модель изделия и в автоматизированном режиме формировать конструкторскую документацию, которая необходима для его изготовления. Полученные модели, чертежи, спецификации соответствуют отечественным стандартам.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что число высокотехнологичных отечественных разработок в столичном "Банке технологий" увеличилось до 460. По его словам, в прошлом году на сервисе появилось около 200 новых инструментов и IT-решений.

До этого московская компания SAUK разработала и уже запустила производство RFID-считывателей для идентификации объектов на расстоянии до 15 метров. Аппарат размещается возле шлагбаума и предназначен для пропуска определенного транспорта на накопительные площадки неподалеку от выхода.

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