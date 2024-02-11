Сергей Собянин сообщил о росте числа разработок в московском "Банке технологий"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Число высокотехнологичных отечественных разработок в столичном "Банке технологий" увеличилось до 460. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что "Банк технологий" является бесплатным сервисом, благодаря которому предприятия могут быстро найти инструменты и IT-решения для цифровизации и автоматизации своего производства. На этом ресурсе есть шесть разделов, включая отдел аппаратного и программного обеспечения, а также перспективных технологий.

По словам мэра Москвы, в прошлом году на сервисе появилось около 200 новых инструментов и IT-решений. Например, в числе последних разработок присутствовали автономные дроны для доставки малых грузов на предприятиях, системы отслеживания за состоянием оборудования и многое другое.



"Все разработки перед включением в онлайн-реестр проходят отбор и получают оценку экспертов", – уточнил Собянин.

В качестве примера мэр привел одно из столичных предприятий, на котором выпускаются хлебобулочные изделия. Этот производитель, как сообщил Собянин, воспользовался программным обеспечением, которое помогло автоматизировать основные процессы на заводе – от приобретения сырья до поставки готовой продукции гражданам.

Ранее Собянин рассказал, что число промышленных заводов в Москве достигло 4,2 тысячи. По словам мэра Москвы, за 2023 год количество предприятий в области пищевого производства выросло на 14% в Москве, легкой – на 11%, а в сфере электричества – на 8%.



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