Собянин сообщил, что число промышленных предприятий в Москве превысило 4,2 тыс

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Число промышленных заводов в Москве достигло 4,2 тысячи. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра Москвы, за 2023 год количество предприятий в области пищевого производства выросло на 14% в Москве, легкой – на 11%, а в сфере электричества – на 8%. Также увеличилось число рабочих мест. На данный момент в промышленности работает порядка 725 тысяч человек, отметил градоначальник.

"В городе появились новые предприятия медицинской и фармацевтической, машиностроительной, пищевой, приборостроительной и других отраслей", – уточнил Собянин.



Мэр рассказал, что в "Рудневе" начали производить дроны и банкоматы, а в ОЭЗ "Технополис "Москва" – приступили к выпуску твердых лекарственных форм.



Собянин добавил, что развивать промышленность в Москве удается благодаря поддержке столичных властей. В настоящее время промышленники могут воспользоваться более 20 мерами системной поддержки.

Ранее стало известно, что по итогам прошлого года на площадках особой экономической зоны "Технополис "Москва" запустили 35 новых производств. Это на 30% больше, чем в 2022-м, уточнил Сергей Собянин. По его словам, их общее количество превысило 200.



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