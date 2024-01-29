Около 60 инновационных компаний стали резидентами кластера "Ломоносов"

Фото: пресс-служба ДПиИР

Инновационный кластер "Ломоносов" открылся в конце января 2023 года, он является флагманом строящегося научно-технологического центра МГУ имени М. В. Ломоносова "Воробьевы горы". За год работы резидентами учреждения стали около 60 инновационных компаний, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, на площади 65 тысяч "квадратов" находятся конгрессно-выставочные пространства, лаборатории и офисы организаций из сфер робототехники, биомедицины, экологии, информационных технологий и других.

"Кластер объединил больше 1,6 тысячи ученых, инженеров, разработчиков программного обеспечения и других специалистов. Резидентам доступны комплексная поддержка, широкий спектр услуг и сервисов для развития высокотехнологичных проектов", – отметила она.

Сергунина добавила, что у большинства из них уже есть собственные запатентованные разработки.

Отмечается, что на базе "Ломоносова" работает центр коллективного пользования двух крупных компаний. Вместе они разрабатывают механизмы очистки и обеззараживания воздуха для химических и биолабораторий, объектов социальной инфраструктуры. Эффективность технологии оценивается в 99,9%.

Другой резидент является создателем решений в области робототехники для образовательных учреждений. Посредством него, оборудования и ПО дети учатся программированию, знакомятся с основами микроэлектроники, мобильной робототехники и 3D-печати. 36 государств приобретают продукцию этого разработчика.

В кластере реализуются в том числе импортозамещающие проекты. В частности, крупное предприятие Москвы выпускает контрольно-измерительное оборудование, которое используется в радиоэлектронной продукции.

Еще один производитель работает над созданием электродвигателей и систем управления. Третья компания выпускает малогабаритные городские роботы-помощники "Пиксель". Там же располагаются офисы ряда столичных IT-компаний.

Ранее стало известно, что по итогам прошлого года на площадках особой экономической зоны "Технополис "Москва" запустили 35 новых производств. Это на 30% больше, чем в 2022-м, уточнил Сергей Собянин. По его словам, их общее количество превысило 200.

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