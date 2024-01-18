Новую версию прибора ультразвукового зрения создали в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Компания "Рукэп", являющаяся резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" и специализирующаяся на создании приборов в области локального позиционирования и визуализации 3D-контента, разработала новое устройство для ультразвукового зрения для слабовидящих. Об этом рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, передает портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, изначально прибор "Эхо сонар" изготовили в виде шлема, поскольку его важно использовать только в области головы. Но с развитием новых материалов и элементной базы разработчики создали устройство в виде гибкого обода, напоминающего наушники, который можно прикрепить к головному убору, что значительно облегчает использование, указал он. Овчинский отметил, что на данный момент дальность действия прибора составляет 2–3 метра, а для больших дистанций предусмотрено его подключение к GPS-навигации через телефон.

Указывается, что прибор работает по принципу эхолокации по аналогии со зрением летучих мышей, которые ориентируется в пространстве при помощи отраженного от предметов ультразвука. Согласно исследованиям, эхосигналы у человека, как и световые, пересылаются в зрительную часть мозга, где преобразуются в трехмерную картину мира.

Гендиректор ОЭЗ Геннадий Дегтев рассказал, что "Рукэп" занимается разработкой электронных устройств на площадке с 2015 года. Изделия компании используют на МКС и объектах городской инфраструктуры. По его словам, идея создания "Эхо сонара" пришла предприятию более десяти лет назад, и последняя версия устройства позволит улучшить качество жизни слабовидящих людей, резюмировал Дегтев.

Отмечается, что прошлая версия прибора на стадии тестирования была апробирована в Казани, где незрячие участники исследований учились расшифровывать ультразвуковые сигналы. После двух месяцев занятий они смогли точно определять размеры и расположение предметов, а также окружающую обстановку в целом.

Гендиректор "Рукэп" Александр Калифатиди добавил, что аналогов "Эхо сонару" в настоящее время нет, а зарубежные уступают в конструкции. По его мнению, уникальность прибора заключается в том, что отраженная им звуковая волна полностью оцифровывается и переносится в диапазон частот, слышимый для человека.

На данный момент компания находится в поисках инвестора для коммерческой реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Помимо этого, на площадке Национального исследовательского университета "Московский институт электронной техники" предприятие наладило полный цикл разработки электроники и программного обеспечения не только для изготовления микропроцессоров, но и для интерфейсов.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что за девять месяцев прошлого года объем производства резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва" вырос более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Он указал, что за три квартала компании изготовили товары на 67,3 миллиарда рублей, всего же с начала деятельности с ОЭЗ предприятия произвели изделий на более чем 237 миллиардов рублей.

Предприятия в "Технополисе "Москва" выпустили продукции на 67 млрд рублей в 2023 году