Объем производства резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва" увеличился более чем в 2,5 раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За девять месяцев 2023 года объем производства резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" увеличился более чем в 2,5 раза. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-хозяйственных отношений Владимир Ефимов.

"Резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва" открывают новые производственные линии и наращивают объемы выпускаемой продукции. За три квартала 2023 года они изготовили товары на 67,3 миллиарда рублей – это более чем в 2,5 раза превышает показатель за аналогичный период 2022-го", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Общая стоимость произведенной резидентами продукции составила 67,3 миллиарда рублей. Всего же с начала деятельности в составе ОЭЗ компании произвели товаров более чем на 237 миллиардов рублей.

Лидерами по объему изготовленной продукции в денежном эквиваленте стали производители лекарств и медицинских изделий, рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Общая стоимость их товаров составила 27,2 миллиарда рублей.

Компании, работающие в составе ОЭЗ, имеют ряд преференций. Они освобождены от имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составляет 2%.

Ранее в "Технополисе "Москва" разработали устройство для спутниковой и космической связи. Первые опытные партии устройств направили одному из представителей российских операторов сотовой связи. С ним обсуждали вопрос о заключении контракта на постоянные поставки.



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