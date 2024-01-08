Столичный производитель экопарковок нарастил производство более чем на 160%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице растет выпуск специальной газонной решетки, которой можно заменять традиционные мощеные парковки, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, речь идет о полимерпесчаной газонной решетке. Овчинский рассказал, что в прошлом году компания "Экопарковка.ру" произвела больше 100 тысяч штук такой решетки – это в 2,5 раза больше, чем в 2022-м. В 2024 году объем производства планируется нарастить до 150 тысяч штук.

Глава департамента подчеркнул, что столичные промышленники стремятся поддерживать баланс между благоустройством города и сохранением окружающей среды. Фабрики и заводы внедряют ESG-принципы в работу и увеличивают объемы производства.

Полимерпесчаную газонную решетку можно применять при сооружении парковок, пожарных проездов и пешеходных дорожек. Она пропускает воду в почву, сохраняя ее естественный дренаж.

Ранее сообщалось, что в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" создали роботизированную платформу на гусеничной базе. Серийное производство ожидается во втором квартале этого года.

До этого проект развития особой экономической зоны Технополис "Москва" занял первое место по итогам федеральной образовательной программы "Лидеры развития территорий: создание и развития ОЭЗ".