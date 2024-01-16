Более 9,3 тыс предприятий Москвы стали прибыльными за 9 месяцев 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Прибыль свыше 9,3 тысячи крупных и средних московский предприятий, показавших положительный финансовый результат за девять месяцев прошлого года, составила почти 10,6 триллиона рублей. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что организация считается прибыльной, если в рассматриваемом периоде ее доходы превышали расходы. В выборку не включили государственные и муниципальные учреждения, банки, страховые компании и пенсионные фонды.

Как рассказал Ефимов, по результатам трех кварталов прошлого года прибыльными считались более 9,3 тысячи, или свыше 70% работающих в Москве крупных и средних предприятий. Они заработали почти 10,6 триллиона рублей, что на 56,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года, указал он и отметил, что свыше 20% прибыли обеспечила финансовая сфера – порядка 2,2 триллиона рублей.

Кроме того, почти 19%, или около двух триллионов рублей, заработали обрабатывающие производства. Порядка 1,6 триллиона рублей, или почти 15%, – прибыль торговых предприятий, в том числе 1,1 триллиона – в сфере оптовой торговли. Также высокие показатели были зафиксированы среди организаций, которые занимаются обеспечением электроэнергией, газом, паром, кондиционированием воздуха, – они заработали 862 миллиарда рублей, а в области информации и связи – 832,3 миллиарда.

Руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева добавила, что лидерами по приросту прибыли за девять месяцев 2023 года стали компании, которые занимаются административной деятельностью. По сравнению с таким же периодом 2022 года они увеличили свои показатели в 5,8 раза, указала она. Помимо этого, продолжила Багреева, втрое выросла прибыль финансовых организаций, вдвое – организаций из сферы обеспечения электроэнергией, газом, паром и кондиционированием воздуха. Компании, работающие в области информации и связи, увеличили прибыль на 86%, а в профессиональной, научной и технической деятельности – почти на 53%, заключила руководитель департамента.

Ранее сообщалось, что столичная обрабатывающая промышленность увеличила городской бюджет. По словам главы столичного департамента финансов Елены Зяббаровой, большая часть поступлений – платежи по налогам на прибыль организаций и на доходы физлиц.

Так, больше всего средств перечислили машиностроительные заводы (29 миллиардов рублей), пищевой сектор (24,9 миллиарда), электронная и радиотехническая отрасль (21,1 миллиарда) и фармацевтические предприятия (16,6 миллиарда), указала она.

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