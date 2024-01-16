Сергей Собянин рассказал о развитии московских технопарков

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московские технопарки получают более 200 миллионов налоговых льгот в год. Об этом заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"В них есть компании из разных сфер экономики: от легкой промышленности и косметики до микроэлектроники и производства медицинского оборудования", – подчеркнул мэр.

По его словам, сейчас в Москве действует 48 технопарков, чьи площадки занимают свыше 603 гектаров земельных участков. Здесь трудятся больше 72,5 тысячи человек.

В 2023 году статус технопарков получили еще 6 столичных площадок, пишет портал мэра и правительства столицы. Уточняется, что это стало рекордом за всю историю программы. При этом за счет новых площадок технопарков количество рабочих мест в Москве выросло на 4,7 тысячи.



Речь идет о технопарках "Останкино", который специализируется на телевещании и радиовещании, "Мосмедпарк" (медицина), а также двух IT-технопарках – "Калибр-Техно" и "Семеновский".

Технопаркам "Рябиновая, 44" (пищевое производство) и "Ньютон Плаза" (производство электроприборов) присвоили статус инвестиционного приоритетного проекта. Подчеркивается, что еще 2 площадки находятся в стадии присвоения этого статуса.

В пресс-службе подчеркнули, что расположенный в Останкинском районе одноименный технопарк стал одним из самых крупных среди остальных моноспециализированных площадок. Здесь размещено 78 компаний.



Технопарк "Мосмедпарк" стал первой специальной площадкой в городе в сфере медицины. Он был открыт на месте бывшей инфекционной больницы № 3. Создание технопарка продолжается: в 2023 году сюда привлекли 3 резидента по разработке, регистрации и контролю качества лекарств.

На месте бывшего завода "Калибр" появился пятый в Москве специализированный технопарк в сфере информационных технологий – "Калибр-Техно". Шестым проектом стал технопарк "Семеновский". В последнем на сегодня локализовано более 30 фирм. Основной сферой деятельности является разработка программного обеспечения вместо иностранных разработок.



Создание площадки "Рябиновая, 44", пишет пресс-служба портала, поможет частично закрыть потребность в дополнительных площадях для московских компаний отрасли. В целом это первый специализированный технопарк, обращенный на пищевую отрасль.

Подчеркивается, что в технопарке "Ньютон Плаза" создадут сервисный центр сертификации микроэлектроники для проведения работ по сертификационным испытаниям широкого спектра электронных устройств, в том числе транспортных средств и навигационных систем, на электромагнитную совместимость.

Ранее стало известно, что Москва предоставила 39 технопаркам и промышленным комплексам льготы на аренду земли, сообщал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-хозяйственных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, организации, имеющие статус технопарков или промышленных комплексов, с 2016 года могут арендовать у города земельные участки по пониженной ставке – 0,01 и 0,3 % от кадастровой стоимости. На данный момент такими льготами пользуется 39 компаний.

Преподаватели рассказали о занятиях в столичном технопарке "Наукоград"