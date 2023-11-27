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Обрабатывающая промышленность Москвы увеличила поступления в столичный бюджет по итогам 9 месяцев 2023 года, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Основную часть поступлений <...> традиционно составляют платежи по налогам на прибыль организаций и на доходы физических лиц. По налогу на прибыль за январь – сентябрь 2023 года поступило 99,1 миллиарда рублей. Платежи в бюджет от московских промышленных предприятий по НДФЛ составили 80,5 миллиарда рублей", – указала руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

Больше всего средств перечислили машиностроительные заводы (29 миллиардов рублей), пищевой сектор (24,9 миллиарда рублей), электронная и радиотехническая отрасль (21,1 миллиарда), а также фармацевтические предприятия (16,6 миллиарда рублей), подчеркнула она.



Кроме того, отрасль продолжает наращивать объемы производства, указал Ефимов. В 2022 году объем отраслевого производства вырос на 17,2% по сравнению с 2021 годом. А за 9 месяцев 2023 года рост составит 15,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

"Наиболее увеличился выпуск одежды – более чем в 3 раза, электрического оборудования – в 2 раза, лекарственных средств и медицинских материалов – в 1,5 раза", – уточнил он.

По его словам, в целом с января по сентябрь 2023 года объем налоговых и неналоговых поступлений в городской бюджет составил 195,5 миллиарда рублей, что на 18,6% больше аналогичного периода 2022 года.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что сейчас в Москве действует свыше 4 000 промышленных предприятий, где работают больше 720 тысяч человек. За последние 5 лет, указал он, число предприятий выросло в 1,5 раза.

До этого Зяббарова сообщала, что доходы Москвы по итогам 2023 года вырастут на 12% в сравнении с показателями предыдущего. Таким образом, плановые обязательства будут исполнены с превышением на 7%.

По результатам 2023 года Москва ожидает роста в сферах обрабатывающей промышленности (на 13%) и инвестиций (на 7,5%), подчеркивала она.

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