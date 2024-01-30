Столичный производитель выпустил линейку кабелей для работы в экстремальных условиях

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московское предприятие "Спецкабель" выпустило линейку кабелей для работы в экстремальных условиях. Они обладают повышенной тепло- и морозостойкостью, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Новые кабельные конструкции производятся из отечественных полимерных материалов повышенной тепло- и морозостойкости, благодаря чему их можно эксплуатировать при температурах от минус 75 до плюс 125 градусов по Цельсию", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Преимущество новых кабелей также заключается в их способности противостоять воздействию внешних факторов, в частности повышенному и пониженному давлению. Разработки могут применяться на предприятиях нефтегазового, металлургического и энергетического секторов.

С 2021 года "Спецкабель" обладает статусом промышленного комплекса. Это позволяет компании наращивать объемы производства, расширять ассортимент и разрабатывать уникальные решения для рынка.

Вице-президент группы компаний Сергей Лобанов отметил, что сейчас предприятие работает над 11 опытно-конструкторскими проектами. Специалисты создают новые виды кабелей для народного хозяйства.

До этого стало известно, что столичный производитель косметики выпустил более 3 млн единиц продукции в 2023 году. Компания смогла увеличить объемы благодаря расширению своего ассортимента.

