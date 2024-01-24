Московская компания стала выпускать в два раза больше роботов-бариста

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичная компания, выпускающая роботов-бариста, увеличила объемы производства в 2023 году в два раза. Об этом заявил заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов.

По его словам, промышленники столицы постоянно наращивают мощности и увеличивают выпуск продукции, а также реализуют инновационные идеи для активного роста предприятий.

"Например, столичная компания за 2023 год произвела в два раза больше роботов-бариста, чем в 2022-м", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.

Новый робот способен приготовить более 100 чашек кофе за час без участия человека. Весь процесс приготовления напитка полностью автоматизирован, а 62% всех заказов поступает из мобильного приложения компании.

В свою очередь, основатель и генеральный директор компании Александр Хвастунов рассказал, что за 2023 год роботы приготовили на 34% больше кофе, чем в позапрошлом году. По его словам, это стало возможным в том числе благодаря поддержке города. По его словам, компания начала поставлять роботов в Объединенные Арабские Эмираты. Это способствовало росту показателей по выпуску устройств.

Ранее стало известно, что столичный разработчик и производитель помог разработать систему управления силовой установкой батареи для электрокара Lada e-Largus. Одной из особенностей аккумулятора является то, что он может располагаться в зоне привычного бензобака либо в моторном отсеке. Энергетическая емкость последнего может достигать 61 киловатта в час.

Ранее сообщалось, что срок от разработки проекта строительства столичного производства до ввода его в эксплуатацию благодаря "зеленому коридору" сократился до 1 года.

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