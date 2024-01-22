Столичный завод помог разработать систему батареи для электрокара Lada

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Столичный разработчик и производитель помог разработать систему управления силовой установкой батареи для электрокара Lada e-Largus, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислава Овчинского.

"Столичный производитель электронных решений для транспорта ГК "Итэлма" принял участие в создании батарей для нового отечественного электрокара", – уточнил Овчинский.

Опытная партия электромобиля была запущена в производство в Ижевске 15 декабря. Уточняется, что автомобиль на 50% состоит из российских деталей и имеет запас хода до 390 километров.

Одной из особенностей аккумулятора является то, что он может располагаться в зоне привычного бензобака либо в моторном отсеке. Энергетическая емкость последнего может достигать 61 киловатта в час, подчеркнули в пресс-службе.

"Lada e-Largus стала первым российским электромобилем с отечественной батареей настолько глубокой локализации", – рассказал гендиректор "Системы автономной энергии" Антон Мухин.

Теперь фирма планирует локализовать саму аккумуляторную ячейку, последний зарубежный элемент батареи. По словам Мухина, это может произойти уже в ближайшие 2 года.



Подобные батареи не имеют аналогов в РФ и уже могут конкурировать с зарубежными аналогами, уточнили в пресс-службе.

Ранее российский кабмин продлил на 2024 год бесплатный проезд для физических лиц, которые используют электромобили, по платным участкам федеральных автомобильных дорог. В настоящее время льготой воспользовались примерно 5 тысяч автомобилистов, совершивших около 315 тысяч проездов.

Бесплатный проезд распространяется на платные участки автодорог М-1, М-3, М-4, М-11, М-12, участок с 15-го по 58-й километр трассы М-11, Северный обход Одинцова и ЦКАД.

Владельцы электромобилей смогут бесплатно ездить по платным дорогам до конца 2024 года