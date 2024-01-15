"Зеленый коридор" помог сократить срок создания столичных производств до 1 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Срок от разработки проекта строительства столичного производства до ввода его в эксплуатацию благодаря "зеленому коридору" сократился до 1 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, "коридор" доступен для проектов по постройке и реконструкции промышленно-производственного назначения площадью не меньше 1,5 тысячи квадратных метров. Он действует в Москве с февраля 2023 года, отметил Ефимов.

"В 2023 году мы провели большую работу, чтобы вдвое ускорить проведение административных процедур при создании и реконструкции объектов промышленного назначения", – подчеркнул он.

Заммэра уточнил, что более быстрый запуск производства позволил на 8,2% увеличить рентабельность вложенных средств инвесторов, а объем поступлений в бюджет от одного среднего предприятия вырос на 44%.

Почти в 4 раза, с 30 до 7 рабочих дней, уменьшились сроки на предварительное согласование предоставления земли, подписания, присвоения учетного номера и направления проекта договора аренды земли в Росреестр.

Также оформление и закрытие разрешений на земельные работы и установку временных ограждений проходят в уведомительном порядке, что позволило в 10 раз сократить время процедур.



По информации руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, такой инструмент позволяет выбрать наиболее эффективные пути для бизнеса по созданию новых фабрик и заводов.

"Этой мерой воспользовалось уже более 100 компаний", – рассказал он.

До этого правительство Москвы и Агентство стратегических инициатив стали партнерами в сфере устойчивого развития и социального капитала бизнеса. Овчинский тогда поделился, что Москва имеет широкий опыт в сфере достижения целей устойчивого развития.

В частности, решившие возвести промпредприятие инвесторы могут быстрее пройти административные процедуры при строительстве нового производственного объекта в рамках "зеленого коридора", отметил он.

Более 50 проектов КРТ реализуются в Москве