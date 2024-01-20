Новые пищевые производства появятся в Москве в рамках масштабных инвестпроектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Город одобрил реализацию 18 масштабных инвестпроектов с 2016 года, в рамках которых будут построены предприятия по выпуску продуктов питания. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На данных объектах планируется сделать свыше 14,2 тысячи рабочих мест. Общая площадь предоставляемых для строительства участков превышает 100 гектаров.

В разных районах столицы появятся предприятия по производству мясных и хлебобулочных изделий, готовых замороженных блюд, а также кондитерской и другой продукции.

"В поселении Щаповском будет построен современный высокотехнологичный пищевой кластер, где смогут разместиться предприятия по производству молочных и мясных продуктов, сладостей, напитков и упаковки. Там создадут специальные корпуса для вертикальных ферм по выращиванию овощей", – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В Западном Дегунине возведут высокотехнологичный производственный комплекс по выпуску готовых блюд, где подготовят 300 рабочих мест.

"С марта 2022 года инвесторы могут получить землю для строительства и расширения производств по ставке один рубль в год. Для возведения пищевых предприятий город заключил с семью компаниями договоры аренды участков общей площадью около 36,7 гектара", – добавил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее заммэра Владимир Ефимов рассказал, что за девять месяцев 2023 года резиденты особой экономической зоны "Технополис "Москва" сэкономили на налогах свыше 3,1 миллиарда рублей. По его словам, это более чем в 3,5 раза выше показателей аналогичного периода 2022 года – тогда преференции составили свыше 857 миллионов рублей. При этом на каждый рубль преференций приходится порядка 11 рублей инвестиций компаний-резидентов.

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