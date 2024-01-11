Резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва" получили налоговые льготы более чем на 3,1 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

По итогам девяти месяцев 2023 года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" сэкономили на налогах свыше 3,1 миллиарда рублей, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, это более чем в 3,5 раза выше показателей аналогичного периода 2022 года – тогда преференции составили свыше 857 миллионов рублей. При этом на каждый рубль преференций приходится порядка 11 рублей инвестиций компаний-резидентов.

Со статусом резидента компании могут получать налоговые льготы и преференции. Они не платят имущественный, земельный, транспортный налоги, а налог на прибыль обходится в 2% вместо 20%.

Больше всего средств за счет налогов экономят компании, которые производят фарму и медицинские изделия, информационно-коммуникационные технологии и микроэлектронику.

С января по октябрь прошлого года резиденты особой экономической зоны также создали свыше двух тысяч рабочих мест. Это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Лидерами по этому показателю за три квартала стали предприятия микроэлектроники и медицины.

Помогает компаниям в оперативном поиске кадров проект ОЭЗ "Технополис "Москва" – "ТехноРабота". С начала прошлого года в рамках него пришло больше 900 резюме от соискателей. В проект вовлекли около 50 компаний всех площадок ОЭЗ столицы, но тенденция по рабочим местам сохраняется – активнее других специалистов инженерных профессий набирают предприятия микроэлектроники и медицины.

Резиденты ОЭЗ также увеличили страховые взносы. С января 2023 года они перечислили в Социальный фонд России свыше 1,6 миллиарда рублей, из которых порядка 555 миллионов рублей – это средства фармацевтических компаний.

Ранее стало известно, что за девять месяцев 2023 года объем производства резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" увеличился более чем в 2,5 раза. Общая стоимость произведенной резидентами продукции составила 67,3 миллиарда рублей.

