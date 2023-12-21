Сергей Собянин подвел итоги пяти лет работы Московского инновационного кластера

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

За пять лет работы Московский инновационный кластер стал самой крупной платформой реализации инновационных проектов в России, на которой зарегистрировались более 150 тысяч пользователей. Они представляют 37 тысяч компаний почти со всей страны. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге.

По словам градоначальника, на цифровой платформе i.moscow собраны все варианты для размещения инновационных производств: свыше 200 площадок пилотного тестирования, особые экономические зоны, более 50 технопарков, коворкинги и прочее. Также данная платформа стала единым окном взаимодействия города, бизнеса и науки.

С 2019 года развитие получили более 8 тысяч инновационных проектов. В дальнейшем они привлекли свыше 17,5 миллиарда рублей в виде грантов, частных инвестиций, а также субсидий.

Наиболее востребованной программой господдержки стали гранты на покупку оборудования для организаций из сферы промышленности, науки и IT.

"Например, компания "Гордиз" – разработчик и производитель современных тест-систем в области молекулярной биологии и медицины. Московский инновационный кластер помог компании получить компенсацию более 3 млн рублей затрат на оборудование", – отметил мэр.

Благодаря гранту компания увеличила производственные мощности и реорганизовала их в соответствии с международными стандартами. Таким образом, выручка организации выросла в 4,5 раза с 2019 года, а ее продукция стала востребованной более чем в 200 лабораториях и исследовательских центрах в России, США, ЕС, Африке и на Ближнем Востоке.

Еще одно направление деятельности Московского инновационного кластера – защита и поддержка интеллектуальной собственности: товарных знаков, полезных моделей, патентов и прочего.

Согласно данным Росстата, участники кластера владеют каждым пятым нематериальным активом в столице, а до половины патентов высокотехнологичных малых и средних предприятий в 2023 году пришлись именно на получателей поддержки Московского инновационного кластера. На их счету уже свыше 223 миллиардов рублей инвестиций в интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и так далее.

Город дает молодым компаниям возможность привлечь средства на развитие своих стартапов при помощи специально разработанных программ, в том числе кредитования под залог интеллектуальной собственности и софинансирования патентования внутри страны и за рубежом, отметил мэр Москвы.

Также на платформе i.moscow создали венчурный хаб, который объединил инструменты привлечения инвестиций в технологические проекты. За пять лет работы стартапы смогли аккумулировать 8 миллиардов рублей.

"Частных инвесторов, или, как их часто называют, бизнес-ангелов, стало больше. Если по итогам первых 9 месяцев 2022 года на их долю от общего объема инвестиций приходилось 4%, то по итогам аналогичного периода 2023 года – 64%", – указал Сергей Собянин.

В декабре прошлого года на платформе был создан новый сервис анализа привлекательности проектов "Инвестиционная экспертиза". Этот сервис оценивает основные бизнес-метрики стартапа, его сильные и слабые стороны.

Кроме того, привлечь средства помогает и программа развития технологического предпринимательства "Академия стартапов". Она стартовала летом этого года.

"И, наконец, в нынешнем году МИК впервые вышел в офлайн, став оператором кластера "Ломоносов" – крупнейшей площадки для размещения инновационных компаний", – добавил мэр столицы.

Собянин отметил, что на сегодняшний день резидентами "Ломоносова" стали 60 компаний-разработчиков уникальных технологических решений.

Ранее заммэра Владимир Ефимов рассказал, что "Технополис "Москва" стал лидером национального рейтинга особых экономических зон России. Он стал первым среди ОЭЗ технико-внедренческого типа.

До этого Сергей Собянин сообщил, что московские программы стимулируют рост патентной активности избирателей. Впервые с 2016 года системная поддержка помогла справиться со снижением в Москве патентной активности.

Правительство Москвы доработало программу стимулирования создания рабочих мест