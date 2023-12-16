Собянин сообщил о росте производства зарядных станций для электромобилей

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московская компания больше чем в пять раз увеличила производство зарядных станций для электромобилей, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Он подчеркнул, что в 2023 году предприятие сделало свыше 1,2 тысячи таких устройств для столицы и других российских городов. В будущем предприятие планирует производить до 15 тысяч зарядок в год.



Другая столичная компания разработала новые версии автомасла. К примеру, это масло для роботизированной трансмиссии и для вариаторной коробки передач.



По словам мэра, на сегодняшний день в Москве работает свыше 20 производителей автокомпонентов. Предприятия наращивают объемы производства, разрабатывают и выпускают инновационные и высокотехнологичные продукты.



Город в свою очередь поддерживает их. Сейчас доступно больше 20 программ, среди которых целевые займы и субсидии. Кроме того, в столице создан межотраслевой кластер электромобилестроения.

Ранее стало известно, что в мае 2023 года в Москве в три раза вырос спрос на электрозарядные станции для автомобилей. C момента запуска проекта "Энергия Москвы" в 2022 году пользователи воспользовались городскими зарядными станциями более 155 тысяч раз. Загрузка на быстрых станциях составляет 18%.

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