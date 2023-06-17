Сечин увидел в росте числа электромобилей риски для мировой энергосистемы

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Рост числа электрических автомобилей станет серьезным испытанием для мировой энергетической системы. Об этом, выступая на ПМЭФ-2023, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Растущее количество электромобилей, безусловно, будет серьезным фактором риска для мировой энергосистемы и настоящим испытанием ее устойчивости", – приводит его слова РИА Новости.

Топ-менеджер пояснил, что смысл таких автомобилей теряется, если электроэнергия для них будет и дальше производиться традиционными способами с использованием ископаемых. Поэтому он считает важным наращивать инвестиции в зеленую энергетику.

Ранее столичный Дептранс сообщил, что в минувшем мае востребованность зарядных станций для электромобилей в Москве выросла почти втрое. За месяц ими воспользовались порядка 15 тысяч раз.

